Merkez’in kasasında alarm: Rezerv kaybı sürüyor

19 Mart sonrası Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinde başlayan erime 43.8 milyar dolara ulaştı. Sw

Abone ol

ap hariç net döviz pozisyonu 15.9 milyar dolara gerilerken, yalnızca 4 Nisan haftasında DTH’larda 3.3 milyar dolarlık artış yaşandı. İris Cibre’nin paylaştığı verilere göre dolarizasyon oranı da yüzde 42.4’e yükseldi. Aynı dönemde yabancı yatırımcılar tahvil, hisse ve Eurobond piyasalarından toplam 2.85 milyar dolarlık çıkış yaptı.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye ekonomisinde artan siyasi tansiyon, finansal göstergelere de sert şekilde yansıdı. Merkez Bankası’nın net döviz pozisyonunda başlayan çözülme, aradan geçen üç haftada alarm veren boyutlara ulaştı.

Finans uzmanı İris Cibre’nin verilerine göre, Merkez Bankası 9 Nisan itibarıyla altın etkisi hariç 678 milyon dolar daha döviz satışı yaptı. Böylece 19 Mart’tan bu yana toplam döviz satışı 41.2 milyar dolar, buna eklenen 2.6 milyar dolarlık NDF (vadeli döviz işlemleri) ile birlikte toplam 43.8 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net döviz pozisyonu ise 15.9 milyar dolara kadar geriledi.

YABANCI ÇIKIŞI DA HIZLANDI

Sadece rezerv cephesinde değil, yabancı yatırımcı tarafında da sert bir geri çekilme yaşanıyor. Cibre’nin paylaştığı verilere göre, 4 Mart haftasında yabancı yatırımcıların tahvilden çıkışı 2 milyar dolar, hisselerden 445 milyon dolar ve Eurobond’tan 400 milyon dolar oldu. Toplam çıkış 2.85 milyar dolara ulaştı.

2025 genelinde bakıldığında ise tahvilden 1.3 milyar dolar, hisse senedinden 526 milyon dolar ve Eurobond’tan 216 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. Bu tablo, Türkiye’ye yönelik portföy güveninin belirgin şekilde zayıfladığını ortaya koyuyor.

DOLARİZASYON YENİDEN ARTIŞTA

Finansal kırılganlık sadece rezervlerle sınırlı kalmıyor. 4 Nisan haftasında döviz tevdiat hesaplarında (DTH) toplam 3.3 milyar dolarlık artış yaşandı. Bunun 500 milyon doları bireysel, 2.8 milyar doları ise kurumsal hesaplardan kaynaklandı. Dolarizasyon oranı ise yüzde 42.4 seviyesine yükseldi.

Cibre’nin paylaştığı grafikte dolarizasyon oranındaki yeniden yükseliş dikkat çekerken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) oranındaki düşüş eğiliminin sürdüğü görülüyor.