Paniğe gerek yok! Altında yükseliş sinyali, İslam Memiş öyle rakamlar verdi ki duyan inanamadı

Gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Bu düşüşlerin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Şu anda ons altın 3 bin dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda. Ons ve gram tarafında 3 işlem gününde 190 lira civarında bir geri çekilme düşüş gördük.