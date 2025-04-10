Paniğe gerek yok! Altında yükseliş sinyali, İslam Memiş öyle rakamlar verdi ki duyan inanamadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'ek tarife durdurma' kararı sonrası artan risk iştahıyla varlık fiyatlarında pozitif bir seyir öne çıkıyor. Yatırımcılar düşüş sonrası kısa süreli şaşkınlık yaşarken, yükseliş ne zaman başlayacak diye merak ediyordu. Altın da onstan aldığı destekle yükselişe geçti.
Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 3 bin 763 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 3 bin 803 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 460 liradan satılıyor.
Altın fiyatlarında uzun vadede düşüşler sürecek mi? İslam Memiş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve gram altın tahminini açıkladı. Memiş'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
Gram altın ve ons altın haftaya düşüşle başladı. Bu düşüşlerin kısa vadede devam etmesini bekliyoruz. Şu anda ons altın 3 bin dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda. Ons ve gram tarafında 3 işlem gününde 190 lira civarında bir geri çekilme düşüş gördük.
Kısa vadede bu düşüşlerin devam etme olasılığı güçlü. Nisan ayında bu düşüş ihtimalini yine beklemeye devam ediyoruz.Çünkü altın satan yatırımcılar biraz daha küresel borsalara yöneldi farklı yatırım araçlarına yöneldi. Buradaki fırsatları değerlendiriyorlar.