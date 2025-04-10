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Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha geldi

Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha geldi

Sanatçı Volkan Konak'ın vefatının ardından yaptığı, "Gebermiş" paylaşımıyla" tepki çeken Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'ndan yine skandal bir açıklama geldi.

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Usta sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'ta sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 58 yaşındaki Konak'ın ani ölümü, Türkiye'yi derinden üzdü. 

Konak'ın vefatı sonrası, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nın yaptığı bir paylaşım büyük tepki topladı. Mehmetalioğlu, "Sahnede gebermiş" ifadesini kullanarak, "Bizim için içen, bizim için yanar da elbet" dedi. Bu sözlerin ardından Mehmetalioğlu, yaptığı açıklamada din görevlileri olarak bu tür tavırları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Ayrıca Mehmetalioğlu, Konak'ın içki konusundaki bir açıklamasına atıfta bulunarak, tüm Diyanet camiasının hedef alındığını ifade etti. Tüm bu olayların ardından, sosyal medyada kendisine saldırılar yapıldığını ve tehditler aldığını söyledi. 200'e yakın sosyal medya hesabı tespit ettiklerini ve bu hesaplarla ilgili hukuki işlem başlattıklarını açıkladı.

"GEBERDİ KELİMESİ KANUNEN SUÇ TEŞKİL ETMİYOR"

Mehmetalioğlu, "Geberdi" kelimesinin suç teşkil etmediğini ve bu kelime ile ölümü ifade ettiğini savundu. Sanata karşı bir düşmanlık beslemediğini ancak dine küfredilmesine karşı her zaman tepki göstereceklerini belirtti. Diğer sanatçılarla ilgili benzer açıklamalar yapılmamasını eleştirdi.

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