Kar yağışı Ankara, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat'ta 10 santimi aşacak don vuracak
ANKARA sabah saatlerinden itibaren etkili kar yağışı altında. 15 santimi bulması beklenen kar yağışı sebebiyle Ankara Valisi Vasip Şahin okulların tatil edilmesi kararını aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 11 Nisan 2025 cuma günü için 4 ile daha kar yağışı uyarısı geldi. Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya'da da 10 santimin üzerinde kar yağışı görülecek. Bu gece için don uyarısı da var.
TÜRKİYE nisan ayında gelen sürpriz kar yağışının şokunu yaşıyor, Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkili oluyor. Ankara dahil olmak üzere birçok şehirde kar yağışı var. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 il için daha etkili kar yağışı uyarısı verdi. 11 Nisan 2025 Cuma gecesi için de kritik bir uyarı var. Bu gece don olma ihtimali çok yüksek. İşte son hava durumu tahmini ve uyarı verilen iller listesi:
Ankara'da beklenen kar başladı
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor. Caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlarda kar birikintileri oluştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır beklediği görüldü. Kar yağışının akşam saat 16.00'a kadar etkili olması bekleniyor.
Okullar 1 gün tatil edildi: Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Bugün Ankara'da okullar tatil... Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
- "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde Cuma günü ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir. 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.
Kar kalınlığı 15 santimi bulacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, Ankara'daki kar yağışının akşam saatlerine kadar süreceğini belirten Yavuz, yüksek kesimlerde 10-15 santimetre ve şehir merkezinde ise yaklaşık 3 ila 5 santimetre kar örtüsü beklendiğini söyledi.