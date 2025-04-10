Abdülkerim Bardakçı'dan Gazze paylaşımı

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. Bardakçı'nın paylaşımında "En ağır kefen en küçüğü olandır." ifadeleri yer aldı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda adeta insanlık dramı yaşanıyor.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 886'ya yükseldi.

Bölgede tüm dünyanın seyrettiği insanlık dramına spor camiasından tepkiler yükselmeye devam ediyor.

GAZZE'DE ÖLDÜRÜLEN MİNİK BEDENLERİ UNUTMADI

Son olarak Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı da Gazze'de öldürülen minik bedenlere sessiz kalmadı...

Bardakçı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En ağır kefen en küçüğü olandır. Gazze'de 2023'den bu yana en az 18.000 çocuk katledildi." ifadelerini kullandı.

İşte Abdülkerim Bardakçı'nın paylaşımı...