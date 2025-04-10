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CNN International duyurdu: Trump, Türkiye'yi ziyaret edebilir

CNN International duyurdu: Trump, Türkiye'yi ziyaret edebilir

CNN International'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu ziyaretinde Türkiye'ye de gelebilir.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, mayıs ayı içerisinde Türkiye'yi ziyaret etmeyi düşündüğü duyuruldu.

CNN Türk'ün ABD Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, katıldığı CNN Türk yayınında ABD Başkanı Trump'ın olası Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Paksoy'un ifadeleri şu şekilde:

"CNN Amerika kaynakları, Beyaz Saray'dan edinilen bilgilere göre ABD Başkanı Trump'ın, Mayıs ayında Suudi Arabistan ve Katar'a gerçekleştireceği ziyaretlere ek olarak bu kapsamda Türkiye'nin de ziyaret edilebileceği duyuruldu. Henüz son bir karar verilmediği belirtiliyor." 

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