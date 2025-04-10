BIST 9.339
DOLAR 37,92
EURO 42,57
ALTIN 3.853,42
HABER /  GÜNCEL

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma

CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, 7 Nisan Pazartesi 2025'te gerçekleştirilen Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

Abone ol

Burak Korkmaz'ın meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha geldi
Çatalca Müftüsü'nden bir skandal açıklama daha geldi
Trump, Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti
Trump, Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'dan Gazze ve ticaret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto'dan Gazze ve ticaret mesajı
Abdülkerim Bardakçı'dan Gazze paylaşımı
Abdülkerim Bardakçı'dan Gazze paylaşımı
DEM - Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? Merakları DEM heyeti giderdi
DEM - Erdoğan görüşmesi nasıl geçti? Merakları DEM heyeti giderdi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın resmi sonuçları belli oldu
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın resmi sonuçları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto'yu resmi törenle karşıladı
Yurt genelinde kar yağışı ve don bekleniyor! Ankara dikkat! Uzman isim saat verip uyardı: 15 santim...
Yurt genelinde kar yağışı ve don bekleniyor! Ankara dikkat! Uzman isim saat verip uyardı: 15 santim...
İnşaat alanı yanındaki yol çöktü
İnşaat alanı yanındaki yol çöktü
Cem Köksal için hapis cezası istendi Zorlu Holding'deki CEO koltuğundan olmuştu
Cem Köksal için hapis cezası istendi Zorlu Holding'deki CEO koltuğundan olmuştu
İşte Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza
İşte Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza
Merkez’in kasasında alarm: Rezerv kaybı sürüyor
Merkez’in kasasında alarm: Rezerv kaybı sürüyor