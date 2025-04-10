CHP'li Beykoz Belediye Meclis Üyesi Burak Korkmaz hakkında soruşturma

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Korkmaz hakkında, 7 Nisan Pazartesi 2025'te gerçekleştirilen Beykoz Belediye Meclisi toplantısında, belediyede görev yapan müdür ve memurlarla ilgili beyanları dolayısıyla soruşturma başlattığını açıkladı.

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Burak Korkmaz'ın meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

Müdürlükler bazında sıkıntılarımız var. Çalışanlar bakımından sıkıntılarımız var. Ben buradan müdürleri, memur arkadaşları uyarmak istiyorum; kendilerine gelsinler. Sağa sola bilgi sızdırmayı bıraksınlar. Bu bilgi sızdıranlar arkadaşların isimlerinin hepsi bizde var. Yeri zamanı geldiğinde gereğini yaparız. Masum arkadaşlar, emeğiyle çalışan arkadaşlar, çalışmaya devam etsinler. Onlara hiçbir sözümüz yok. Burada özellikle önceki yönetimden duran arkadaşlar, bilgi sızdırmaya devam ederse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmakta özgürüz diye düşünüyorum.