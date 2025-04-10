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Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy’de vahşice öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı.

4’ü Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım’ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık.

Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum."

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