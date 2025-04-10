Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı

Bir televizyon kanalının devriyle ilgili şantaj iddialarıyla haklarında soruşturma başlatılan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

Ağırel ve Soykan, emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ise iki ismi tutuklama talebiyle mahkemeye gönderdi.

SERBEST KALDILAR

Soykan ve Ağırel'e ilişkin karar verildi. İki isim yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.