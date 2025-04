İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan suçla mücadele mesajı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, tv100'e verdiği röportajda suç oranını düşürme yöntemlerini açıkladı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 4 ay önce göreve başladı. İlk röportajını da polis teşkilatının 180’inci yıldönümü nedeniyle tv100’e verdi.

İşte Selami Yıldız'ın röportajı:

Selami Yıldız, yeni nesil mafya ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Yıldız, "Sosyal medya platfomları genellikle yurtdışı menşeili tabi. Çabalarımız siber şube müdürlüğümüz asayiş müdürlüğümüz , diğer ilgili şube müdürlüğümüz organize bu konuda sosyal medyada takibini de zaten yapıyorlar. Tabi teknolojinin imkanlarından faydalanarak özellikle sosyal medya ve özellikle internet sağlayıcıları üzerinden haberleşme yapan kitle ve sempati uyandırmaya çalışan mafya türlerine yönelik bizimde teknolojik imkanlarını kullanıp mücadelemiz kararlılıkla sürdürüyoruz. Ancak şunu ifade etmek istiyorum sıklıkla organize suç örgütleri ile mesajımız şu devletimizin kadife eldiveninin içerisinde çelik yumruğu ile karşı karşıya kalıyorlar kalacaklar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’DA RUHSATSIZ SİLAHLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAYLAR DA HAYLİ FAZLA…

Yıldız, "Ruhsatsız silah, suça potansiyel bir şey...Bu konuda hassasiyetle takip yapıyoruz Ekiplerimiz özellikle araç aramalarında iş yeri aramalarında bu konuya dikkat ediyorlar. Biraz önce gördünüz. 11 kalaşnikof, 11 tabanca Esenyurt ilçemizde bir suç gurubuna yapılan operasyonda, yakaladılar ve suç guruplarına yönelik eş zamanlı olarak operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her sabah operasyon yapıyoruz tabi, İstanbul’da her gün 7/24 her gün teşkilatımız ayakta" dedi.

YILDIZ, ZEHİRLE MÜCADELEYE DE DİKKAT ÇEKTİ

Sokakta satıcı bırakmayacaklarını söyleyen Yıldız, "Gençliğimizi geleceğimizi çaldırmayacağız, arkadaşlarımızın temel mesajı bu. Uyuşturucu ile mücadelede her ilçede operasyonlarımızı sürdürüyoruz . Şehitlerimizin anısını yapıyoruz bu operasyonları sokaklarda bir tek satıcı kalmayana kadar." ifadelerini kullandı.

"SPOR MÜSABAKALARINDA DA ÜST DÜZEY ÖNLEM ALIYORUZ"

Selami Yıldız açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"78 bin spor karşılaşmanın yaklaşık 22 bin üzeri İstanbul'da söz konusu oluyor. Büyük maçlar burada oluyor arkadaşlarımız ile öncesinden planlıyoruz ,daha öncesinden tatbikatımızı yapıyoruz, İstanbul'da spor güvenliğini sporu fairplaye uygun bir şekilde yaşanması için spor güvenliğini üst düzeyde alıyoruz."

SUÇ ÖNLEME ÇALIŞMALARI

"İlçe emniyet müdürlüklerimizin asayiş büro amirliklerini önemli oranda artırdık, önleyici hizmeti yani suçu olmadan önlemek önemli olan bu. Arkadaşlarımız ciddi bir çalışma sergiliyor, bizde katılıyoruz malumunuz uygulamalarımıza ilçe ilçe devam ediyoruz"

MESLEKTAŞLARINA TEBRİK

"Çocukluğumu, gençliğimi yaşadığım teşkilat emniyet teşkilatı...Ne kadar fedakar ne kadar özverili bir hizmet yaptığını devletimize milletimize biliyorum. O arkadaşlarımıza da ailelerine de sağlık huzur diliyorum. Fedakar kardeşlerimizin 180. yılını tebrik ediyorum"