Kocaelispor adım adım Süper Lig’e!

Trendyol 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Kocaelispor, puanını 66’ya çıkararak liderliğini korudu. Yeni Adana Stadyumu’ndaki mücadelede konuk ekibin golleri Markao, Oğuzcan, Rivas ve Mendes’ten gelirken, ev sahibi ekibin tek sayısı Candeias’tan geldi.Abone ol
Trendyol 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adanaspor sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 4-1 kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Markao, 35. dakikada Oğuzcan Çağlayan, 44. dakikada Rivas ve 90+2. dakikada penaltıdan Mendes kaydetti. Adanaspor'un tek golünü 49. dakikada penaltıdan Candeias attı.
Bu sonucun ardıdan Kocaelispor puanını 66'ya çıkararak liderliğini sürdürdü. Adanaspor ise 27 puanla 19. sırada yer aldı.
Gelecek hafta Kocaelispor sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Adanaspor da sahasında Erzurumspor'la karşılaşacak.