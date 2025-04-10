BM: Gazze'de 60 binden fazla çocuk gıda kıtlığıyla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 60 binden fazla çocuğun gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini belirterek, acilen gerekli malzemelerin tedarik edilmesi için geçişlerin açılması çağrısında bulundu.

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BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, bölgedeki BM İnsani İşlerden Sorumlu Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindiği bilgileri aktardı.

Haq, Gazze'ye ihtiyaç duyulan malzemelerin girmesi için acilen geçişlerin açılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'de 60 binden fazla çocuğun gıda kıtlığıyla mücadele ettiğini belirten Haq, yardım için kurulan mutfakların da yakıt ve diğer malzemelerinin hızla tükendiğini dile getirdi.

Yerinden edilmiş kişilere ev sahipliği yapan barınakların da çok ciddi şekilde su kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldığını ifade eden Haq, temizlik malzemelerinin de bulunmadığını, bu durumun kamu sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Haq, bölgede görev yapan ortaklarının da sadece bu hafta onlarca ailelerinden ayrılmış ve refakatsiz çocuk tespit ettiğini belirterek, çocukların ailelerini bulmaya çalıştıklarını dile getirdi.

15 insani yardım ve sağlık çalışanının öldürülmesi

İsrail askerlerinin Gazze'de 15 insani yardım ve sağlık çalışanına çok yakın bir mesafeden en az 100 el atış açmasının "savaş suçu" olup olmadığının sorulması üzerine Haq, "İnsani yardım çalışanlarına yönelik saldırılar, uluslararası insancıl hukukun önemli ihlalleridir ve hesap verilmesi gerekmektedir." dedi.

Haq, bir gazetecinin "Eğer bir savaşta askerler kasıtlı olarak acil yardım çalışanlarını öldürürse, bu savaş suçu mudur?" sorusuna ise "Evet öyledir ancak soruşturma sürerken süreci etkileyecek bir şey söylemek istemiyorum." karşılığını verdi.