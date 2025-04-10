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Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi

Ankara Valisi Vasip Şahin, cuma günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadınlar ile hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kent genelinde cuma günü etkili olması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olacağı ve yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakacağı belirtildi.

Valilik açıklamasında, olumsuz hava koşullarından çocukların etkilenmemesi için kamu ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği ifade edildi. Ayrıca, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Kamuoyunun, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İşte Vasip Şahin'in açıklaması:

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