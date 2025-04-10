ABD'de helikopter kazası: 6 ölü

New York’ta Hudson Nehri’ne düşen bir helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Polis kazanın ardından acil yardım ekiplerini bölgeye yönlendirirken, helikopterin turistik amaçlı olduğu belirtildi.Abone ol
New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.
New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.
Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.
ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.