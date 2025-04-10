BIST 9.339
DOLAR 38,05
EURO 42,58
ALTIN 3.884,15
HABER /  DÜNYA

ABD'de helikopter kazası: 6 ölü

ABD'de helikopter kazası: 6 ölü

New York’ta Hudson Nehri’ne düşen bir helikopter kazasında 6 kişi hayatını kaybetti. Polis kazanın ardından acil yardım ekiplerini bölgeye yönlendirirken, helikopterin turistik amaçlı olduğu belirtildi.

Abone ol

New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopterin düştüğü bildirildi.

New York Polis Departmanı, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, Hudson Nehri'ne bir helikopter düştüğü, kaza nedeniyle bölgeye ilk yardım ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD basınında yer alan haberlerde, helikopterin yüksek ihtimalle turistik amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
ABD'den İran açıklaması: Barışa öncülük edeceğini umuyoruz
ABD'den İran açıklaması: Barışa öncülük edeceğini umuyoruz
Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi
Çiftçilere 5,5 milyar lira destek ödemesi
Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için devrede
Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için devrede
Kocaelispor adım adım Süper Lig’e!
Kocaelispor adım adım Süper Lig’e!
Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Vasip Şahin duyurdu: Ankara'da eğitime 1 gün ara verildi
Trump: Çin ile anlaşma yapabilmeyi çok isteriz
Trump: Çin ile anlaşma yapabilmeyi çok isteriz
BM: Gazze'de 60 binden fazla çocuk gıda kıtlığıyla mücadele ediyor
BM: Gazze'de 60 binden fazla çocuk gıda kıtlığıyla mücadele ediyor
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi
Murat Ağırel ve Timur Soykan'a tutuklama talebi
Altının ons fiyatı, ticaret savaşıyla rekor yeniledi
Altının ons fiyatı, ticaret savaşıyla rekor yeniledi
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan suçla mücadele mesajı
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'dan suçla mücadele mesajı