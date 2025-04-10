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Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Kooperatif Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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