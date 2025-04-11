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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı MANU uzatmalarda yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı MANU uzatmalarda yıkıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında 4 karşılaşma sona erdi. Manchester United uzatma dakikalarında yediği golle Lyon ile berabere kaldı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı.

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın forma giydiği Rangers, sahasında Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin 13. dakikasında Robin Pröpper'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya): 2-0

Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1

Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere): 2-2

Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0

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