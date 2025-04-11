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Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye 'kafana sıkarım' diyen polis görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye 'kafana sıkarım' diyen polis görevden uzaklaştırıldı

Esenyurt'ta kendilerine küfrettiğini iddia ettikleri kuryeyi durdurup "Oğlum, bak kafam bozuk zaten kafana sıkarım." diyen polislerden biri görevden uzaklaştırıldı.

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Esenyurt'ta tartıştıkları sürücüye mesleğe yakışmayacak şekilde davrandıkları gerekçesiyle haklarında idari soruşturma başlatılan 2 polis memurundan biri görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 9 Nisan'da Esenyurt'ta yaşanan ve görüntüleri bazı basın yayın organları ile sosyal medyada paylaşılan olayda yer alan polis memurlarıyla ilgili derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan inceleme sonucunda, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları M.C.Y. ve R.Ö'nün bir sürücüyle tartıştığı ve polislik mesleğine yakışmayacak biçimde davrandıkları tespit edilmiştir. Olayla ilgili olarak her 2 polis memuru hakkında idari soruşturma başlatılmış, M.C.Y. isimli polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır." denildi.

Ne olmuştu?

Vatandaşın araç kamerasında kaydedilen görüntülerde polislerin sürücünün önünü kesip durdurduğu görülüyor. Trafikte kendisine küfür edildiğini savunan polislerin "Sen niye el kol yapıyorsun lan? S... belanı" dediği sürücü ise "Abi el kol yapmıyorum, özür dilerim" diye karşılık veriyor. Daha da sinirlenen polislerden biri "Oğlum, öldürürüm seni burada. Kafam bozuk zaten kafana sıkarım senin." diyor.

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