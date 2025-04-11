BIST 9.339
DOLAR 38,06
EURO 42,93
ALTIN 3.920,92
HABER /  GÜNCEL

Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kadıköy'de apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Merdivenköy Mahallesi İmam Ramiz Sokağı'nda 4 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, binanın son katını tamamen sardı.

Apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince binadan tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Atatürk kahramanımdı Fatih Sultan Mehmet idolümdü
Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto: Atatürk kahramanımdı Fatih Sultan Mehmet idolümdü
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye 'kafana sıkarım' diyen polis görevden uzaklaştırıldı
Esenyurt'ta trafikte tartıştığı sürücüye 'kafana sıkarım' diyen polis görevden uzaklaştırıldı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı MANU uzatmalarda yıkıldı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları oynandı MANU uzatmalarda yıkıldı
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında sürpriz yok
UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçlarında sürpriz yok
THY Avrupa Ligi normal sezonunda ilk 4 sıra netleşti
THY Avrupa Ligi normal sezonunda ilk 4 sıra netleşti
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine hava engeli
New York borsası rekor düşüşle kapandı
New York borsası rekor düşüşle kapandı
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek
Özgür Özel: Bu seçim demokrasi ile otokrasi arasında geçecek
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i mağlup etti
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bayern Münih'i mağlup etti
ABD'de helikopter kazası: 6 ölü
ABD'de helikopter kazası: 6 ölü
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Diyarbakır'da aileler arasında silahlı kavga: 5 yaralı
ABD'den İran açıklaması: Barışa öncülük edeceğini umuyoruz
ABD'den İran açıklaması: Barışa öncülük edeceğini umuyoruz