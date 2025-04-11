"İlklerin kadını" Yasemin Adar Yiğit, mindere veda etti

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda gümüş madalya alan Yasemin Adar Yiğit, aktif sporculuk hayatını noktaladı.

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Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'daki şampiyonada 76 kilo final maçında Ukraynalı Anastasiya Alpyeyeva ile karşılaşan Yasemin, müsabaka sonunda mindere veda etti.

Milli sporcu, final müsabakasının ardından ayakkabılarını minderde çıkararak aktif güreş kariyerini 33 yaşında noktaladı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından mindere veda eden ve sonrasında Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçilen Taha Akgül de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla, Türk güreşine hizmetleri için Yasemin Adar Yiğit'e teşekkür etti.

Sporculuk kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu ve olimpiyat üçüncülüğü bulunan "ilklerin kadını" Yasemin, Türk kadın güreşine öncülük etti.

Kadın güreşinin sembolü haline gelen Yasemin, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Burada Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyasını kazandırdı.

Yasemin, bu şampiyonlukla yetinmedi ve 7 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.

Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya alan Yasemin, dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı.

Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bir ilke daha imza attı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sıkletinde üçüncü olarak kadınlar güreşte Türkiye'ye ilk madalyayı getiren Yasemin Adar Yiğit, 2022 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yasemin, sporculuk kariyerinde ayrıca Akdeniz Oyunları'nda 2 kez şampiyon oldu.