İstanbul'u fırtına vurdu! Çatılar uçtu, araçlar zarar gördü, uçaklar inemedi

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yola devrildi. Risk taşıdığı için daha önce tahliye edilen bir bina kısmen çöktü. Fırtınada otomobiller zarar gördü. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapmak isteyen bazı uçaklar ise havada tur atmak zorunda kaldı.

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Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak'ta fırtınanın etkisiyle uçan çatı parçaları park halindeki 3 araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çatı parçalarını toplayarak güvenli alana taşıdı.

Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde devrilen bazı ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu.

Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta bir binanın dış sıvası yerinden sökülerek etrafa savruldu.

Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak'ta daha önce riskli olması nedeniyle boşaltılan ahşap metruk bir binada kısmi çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak'ta fırtına 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının kaldırılması için çalışma yaptı.

Şiddetli rüzgar, İstanbul Hava Sahası’nda trafiğin aksamasına neden oldu.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süre havada tur atarak rüzgar şiddetinin azalmasını bekledi.

Öte yandan, o anlar telsiz konuşmalarınca kayıt altına alındı. Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş için alçalan bir uçağın pilotu, rüzgarın hızında ani ve şiddetli olan ‘windshear’ (rüzgar kesici) ikazı aldığını söyledi.

Bunun üzerine hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havada tur atan başka bir uçağın pilotu ise yakıt kritiğine girebileceğini söyledi.