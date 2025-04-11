Real Madrid'in efsane hocası Leo Beenhakker hayatını kaybetti

Real Madrid ve Ajax gibi dev kulüpleri çalıştıran, bir dönem İstanbulspor’da da görev yapan Hollandalı teknik adam Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Avrupa futboluna iz bırakan Beenhakker için Hollanda Futbol Federasyonu ve eski kulüpleri taziye mesajları yayımladı.

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Dünya futbolunun saygın isimlerinden Hollandalı teknik direktör Leo Beenhakker, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Hollanda Futbol Federasyonu, Beenhakker'in vefatını derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Ajax, Feyenoord, Real Zaragoza, Grasshoppers ve Vitesse gibi Avrupa futbolunun önemli kulüplerinde görev yapan Beenhakker, 1995 yılında İstanbulspor’un da teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Milli takımlar düzeyinde ise Hollanda’nın yanı sıra Suudi Arabistan, Polonya ve Trinidad ve Tobago’yu çalıştıran deneyimli teknik adam, Real Madrid’de üç, Ajax’ta iki ve Feyenoord’da bir kez lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.