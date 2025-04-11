New York'ta helikopter düştü teknoloji devinin CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinin merkezinde helikopter kazası yaşandı. Hudson Nehri'ne helikopterin içinde bulunan teknoloji devi Siemens'in CEO'su ve ailesi hayatını kaybetti.

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New York'ta bulunan Hudson Nehri'ne bir helikopter düştü. Düşen helikopterin içinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kazada kurtulabilen olmadı.

Yetkililer, New York'un merkezinde düşen helikopterin içerisinde hayatını kaybedenlerin teknoloji devi Siemens'in CEO'su Agustin Escobar ve ailesi olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre kazada Agustin Escobar, eşi Merce Camprubi Montal ve 4, 5 ve 11 yaşlarındaki çocukları ve 36 yaşındaki pilot hayatını kaybetti.

İspanyol yetkililer, ailenin İspanya'nın Barselona kentinden kalkarak New York'a ziyaret amaçlı geldiğini ifade etti.

Olay, helikopter trafiğinin yoğun olduğu Manhattan'da son yıllardaki en ölümcül kazalardan biri olarak kayıtlara geçti.

ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, ölümcül kazaya neyin yol açtığını araştırıyor.