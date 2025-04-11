Hükümet kolları sıvadı! Trafik cezalarına yüzde 200 zam yolda

Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti yeni düzenleme ile trafik cezalarını yüzde 100 ile yüzde 200 arasında artıracak. Kırmızı ışıkta geçmek veya hız ihlali gibi durumların caydırıcı bir hale gelmesi için ceza miktarlarının artırılması planlanıyor. Yapılan düzenleme ile kırmızı ışık ihlalinin cezası şu şekilde olacak: