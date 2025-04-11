Hükümet kolları sıvadı! Trafik cezalarına yüzde 200 zam yolda
Karayolları Trafik Kanunu'nda yeni bir düzenleme için hazırlıklar başladı. 200 maddelik kanunun 32 maddesi masaya yatırılacak. Buna göre, hız sınırı 5 defa aşanlardan, ışık ihlallerine kadar pek çok hata için cezalar yüzde 100 ile yüzde 200 oranında artırılacak. İşte detaylar...
AK Parti, Karayoları Trafik Kanunu'nda yeni düzenleme için kolları sıvadı. 200 maddeden oluşan kanunun 32 maddesi için çalışmalara başlayan AK Parti, yeni yasa için teklif vermeye hazırlanıyor.
Yeni yas teklifi için İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı raporlar ve etki analizlerini inceleyerek son 2 yılda trafik kazalarının nedenleri incelendi.
Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, AK Parti yeni düzenleme ile trafik cezalarını yüzde 100 ile yüzde 200 arasında artıracak. Kırmızı ışıkta geçmek veya hız ihlali gibi durumların caydırıcı bir hale gelmesi için ceza miktarlarının artırılması planlanıyor. Yapılan düzenleme ile kırmızı ışık ihlalinin cezası şu şekilde olacak:
1 yıl içinde 3 kere ihlal eden sürücünü ehliyetine 3 ay el konulacak
Aynı yıl içinde ikinci kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 135 gün el konulacak
-Aynı yıl içinde üçüncü kez 3 kere ihlal eden sürücünün ehliyetine 180 gün el konulacak.