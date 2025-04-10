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Trump, Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti

Trump, Shell ve BP'nin lisanslarını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Shell ve BP'nin Venezuela'daki doğalgaz projeleri için verilen özel lisansları iptal etti.

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Trump yönetimi, Avrupa merkezli küresel enerji şirketleri British Petrol ve Shell'in Venezuela'dan doğalgaz çıkarmaları için verilen lisansları iptal etti.

Financial Times'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz yıllarda şirketlere verilen bu lisanslar, Venezuela'dan çıkarılacak gazın, Karayipler'deki Atlantic LNG tesisine taşınmasına imkan tanınmasını amaçlıyordu.

Lisansların iptal edilmesi, Trinidad ve Tobago hükümeti tarafından tutulan bu lisansların geri çekilmesi, BP ve Shell için bir geri adım anlamına geliyor. Şirketler, ABD'nin Venezuela hükümetine yönelik uyguladığı yaptırımlarına rağmen, önceki Joe Biden yönetimi tarafından verilen özel lisanslara dayanarak Venezuela'nın gaz zengini sularında faaliyet gösterebileceklerini umuyordu.

Washington’ın bu adımı, Trinidad ve Tobago’nun Atlantic LNG projesine gaz temin etme mücadelesine de darbe vuruyor. Bu tesis, 2020 yılından bu yana iç gaz kıtlığı nedeniyle kapasitesinin beşte birini kullanamıyor.

Karayip adasının başbakanı Stuart Young, dün yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin hükümetine her iki lisansın da iptal edildiğini bildirdi. Young, hükümetinin kararı temyiz etmeyi planladığını söyledi.

Young, "Bu, hem Venezuela ile hem de tarifelerin uygulanmasıyla ilgili olarak yaşanan belirsizlikler göz önüne alındığında, pek de sürpriz olmadı. Washington'da huzursuz zamanlar yaşanıyor gibi görünüyor" dedi.

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