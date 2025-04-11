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Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Türk hava sahasını ihlal edip meydan okudu

Yunanistan Genel Kurmay Başkanı Türk hava sahasını ihlal edip meydan okudu

YUNANİSTAN Genelkurmay Başkanı Dimitri'nin 1 gün arayla yaptığı çok sayıda skandal ziyaret Türkiye'nin büyük tepkisini çekti. Yunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitri Choupis, adalardan Türkiye'ye meydan okudu.

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Yunanistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitri Choupis, 3 Nisan'da Aydın il sınırlarımız içindeki Bulamaç, 4 Nisan'da ise Muğla'nın Kalolimnoz ve Keçi adalarına geldi ve Yunan bayrağı altında Türkiye'ye meydan okudu. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre Bulamaç Adası'na askeri helikopterle gelen Orgeneral Dimitri Choupis adada bulunan Yunan Askeri Üssü'nün önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Orgeneral Dimitri geceyi Bulamaç Adası'nda geçirdi. General Dimitri, 4 Nisan'da Muğla Kalolimnoz ve Keçi Adası'na Yunan askeri helikopteri ile geldi ve Türk hava sahasını ihlal etti.

ADALAR TÜRKİYE KARA SULARI İÇİNDE
Yunanistan'ın 2004'ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası arasında bulunan Bulamaç, Kalolimnoz ve Keçi adaları 6 millik Türk kara sularının içinde bulunuyor.

Orgeneral Dimitri'nin Türk kara suları içinde bulunan adalarına yaptığı küstah çıkarmaya ilişkin görüntüler Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden de yayımlandı.

LOZAN ANTLAŞMASINI İHLAL EDİYORLAR
Eski Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri, Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Kurmay Albay Ümit Yalım yaşanan gelişmeye "Türk hava sahasına girmeye çalışan, giren Yunan uçak ve helikopterleri, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi'nde mevcut NATO ICC, Hvbs sitemleri ve radarlar üzerinden önceden tespit ediliyor. Yunanistan, Türk hava sahasında uçan uçak ve helikopterlerimize haksız ve hukuksuz olarak önleme yaparken Türkiye, Türk hava sahasında uçan Yunan savaş uçakları ve helikopterlerine önleme yapmıyor. Yunanistan, 1923 Lozan Antlaşması, 1947 Paris Antlaşması, NATO Antlaşması ve Helsinki Nihai Senedini ihlal ediyor" sözleriyle tepki gösterdi.

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