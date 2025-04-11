Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı 17. kez ödüllendirdi

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanlarının topluma ve işe değer katan projeleri, 'Senenin Yıldızları' töreninde ödüllendirildi.

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Bu yıl 17. kez düzenlenen Senenin Yıldızları Ödül Töreni, holdingin farklı ülkelerdeki çalışanlarının ve paydaşlarının katılımıyla İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye başta olmak üzere, Çin, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Avustralya, Hollanda, Belçika, Fransa, Romanya ve Nijerya gibi farklı ülkelerde faaliyet gösteren holding ve şirketleri bünyesindeki çalışanlara yönelik düzenlenen ödüllere 145 başvuru yapıldı.

Jüri değerlendirmesiyle seçilen projeler, ana jüri değerlendirmesinin ardından holdingin 82 bin çalışanının oylarıyla belirlendi.

'Mutlu Et Mutlu Ol' yaklaşımıyla tüm yıl boyunca iş sonuçlarına odaklanan projelerin yanı sıra sosyal etki çalışmalarının da ödüllendirildiği yarışmaya, bu yıl en fazla başvuru 'İnsana Yatırım' kategorisinde olurken, bu kategoriyi 'Büyümeye Katkı' ve 'Dijital Dönüşüm' kategorisindeki projeler takip etti.

Her yıl farklı bir temanın belirlendiği 'Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü' ise bu yıl 'Sinerji ve İş Birliği' alanında verildi. Bu alandaki projelerin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker tarafından değerlendirildiği kategoride, holding şirketleri ve fonksiyonları arasındaki işbirliğinin derinliği, yaratıcı çözümler ve stratejik hedeflere katkı gibi faktörler ve projenin sadece bugünkü başarıları değil, gelecekteki potansiyelleri ve sürdürülebilir etkileri de göz önüne alındı.

'Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Sinerji ve İş Birliği Özel Ödülü'ne, 'Şok ve Kerevitaş Ortak Projesi' layık görüldü.

Ödül kazanan diğer projeler ise Büyümeye Katkı dalında 'SuperFresh'in Mükemmel Optimizasyon Yolculuğu', Operasyonel Mükemmellik dalında 'pladis-0 ve 100'ün Gücü', En İyi Pazarlama Kampanyası dalında 'pladis-Memleket Kalbimde İletişim Kampanyası', Sosyal Medya Kahramanları dalında 'Kerevitaş-SuperFresh x Karaca Sunar: Sosyal Lezzetler', En İyi Pazar Payı Kazanımı dalında 'pladis - Ülker Çikolata Meşhur Dubai Lezzeti', İnsana Yatırım dalında 'Yıldız Holding Dijital İK Projeleri', İnovasyon dalında 'pladis - Jacob’s Bites', Kurumsal Sosyal Sorumluluk dalında 'SuperFresh'ten Parlayan Hasat: Tarımın Kadın Yıldızları', Dijital Dönüşüm dalında 'pladis – pladis Türkiye Dijital Dönüşüm Yolculuğu' oldu.

'43 milyon lira ciro ve 4 milyon lira tasarruf ettik'

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, holdingin kurum kültüründe de önemli yer tutan sinerji ve işbirliğinin, güncel değişen rekabet koşullarında şirketler için başarıya giden yolda temel kilometre taşlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Farklı bakış açılarının, yeteneklerin ve kaynakların bir araya gelmesinin, yenilikçi çözümler üretilmesine, değişen ihtiyaçlara daha etkili yanıt verilmesine imkan sağladığını belirten Ülker, 'Bu zamana kadar bölgelerimizde, şirketlerimizde ve departmanlarımızda hayata geçirilen başarılı çalışmalarda, işbirliğinin ve ortak çalışma kültürünün ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Bunun güzel bir örneği olarak da bu sene Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü'nü, SuperFresh ve ŞOK'un güçlerini daha çok satış ve müşteri memnuniyeti için birleştirdiği Project Collab EDGE'e takdim etmekten büyük memnuniyet duydum. Bu örnek projeyle sinerjinin yarattığı etkiyi yüzde 30 satış artışı, 43 milyon lira ciro ve 4 milyon lira tasarruf gibi somut sonuçlarla görüyoruz.' dedi.

Ülker, sonraki süreçte, tüm paydaşları için sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin, yenilikçi ürün ve hizmetlerle liderliklerini devam ettirmenin ancak birlikte çalışarak mümkün olduğuna inandığını aktararak, ödül törenin projeleriyle katkı veren, holdingin yenilikçi ve çalışan deneyimi odaklı vizyonunu genişletmelerine imkan tanıyan tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ettiğini dile getirdi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü de günün, dünyanın birçok noktasında sürdürülebilir başarı için yıl boyunca tutku ve adanmışlıkla çalışan holding çalışanları olarak başarıları birlikte kutladıkları bir gün olduğuna işaret ederek, 'Senenin Yıldızları Ödül Töreni ile rekabetçi iş dünyasında bizi öne çıkaran yenilikçi iş fikirlerimizi, güçlü sinerjimizi ve iş birliğimizi ortaya koyan ekip ruhunu ödüllendirirken, hep daha iyisine ulaşmak için birbirimize ilham oluyoruz. Birbirimizden öğrendikçe, iyiden mükemmele doğru yol alıyor, bizlere güç katacak sürekli gelişim kültürünü oluşturabiliyoruz.' diye konuştu.

Yaklaşımın en somut yansımalarından biri olarak, 2024'te satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 53 artırarak 490,5 milyar liraya taşıdıklarını vurgulayarak, 'İhracatımızı yüzde 33 artışla 22,7 milyar liraya ulaştırdık. Türkiye’deki şirketlerimiz aracılığıyla ödenen ve ödenecek vergiler ise 10,6 milyar lira gibi önemli bir seviyeye çıktı.' ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding Perakende Grubu Başkanı Uğur Demirel ise Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca haneye dokunduklarına dikkati çekerek, 'Geçtiğimiz yıl şirketlerimizle elde ettiğimiz yaklaşık 6,5 milyar dolar ciro, son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz 1 milyar dolar yatırım, bugün sayısı 13.700’e yaklaşan mağazalarımız ve 52 bin çalışanımızla Türkiye’nin en büyük perakende gruplarından biriyiz.' değerlendirmesini yaptı.

Yüzde 56'lık kadın istihdam oranını, yaklaşık 30 bin kadın çalışanla, kadınlara fırsat eşitliği sağlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Demirel, hayatın her alanında var olduklarını ve kampanyalarla sürekli olarak enflasyonla mücadeleye destek verdiklerini anlattı.

Demirel, ŞOK, Bizim Toptan, g2m, Seç Market ve tedarikçileriyle birlikte 300 bin kişilik bir ekosistem oluşturduklarını belirterek, 'Aileleriyle birlikte 1 milyon kişiye ekonomik katkı sağlıyoruz. Her gün işimizi daha iyi yaparak ülkemiz için daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Bugünkü törende de insana, topluma, büyümeye sağladıkları katkıyla ödül alan tüm şirketlerimizi tebrik ediyorum.' şeklinde konuştu.