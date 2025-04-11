Meğer Özgür Özel Ekrem İmamoğlu işini biliyormuş! Bunu ilk kez açıklıyorum deyip...

CHP lideri Özgür Özel HLK TV canlı yayınında çarpıcı açıklamalar yaptı. Özgür Özel, 19 Mart haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP ve İstanbul Barosu'na kayyum atanacağı yönünde bilgi aldıklarını açıkladı. Özgür Özel'in hedefe koyduğu isim ise Akın Gürlek oldu.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu “Yeni Bir Sabah” programında konuştu. Canlı yayında dikkat çeken açıklamalar yapan Özgür Özel, herkesin merak ettiği "Ekrem İmamoğlu aday olamazsa CHP ne yapacak" sorusuna da yanıt verdi. Özel, "Ekrem İmamoğlu hapiste de olsa yasaklı da olsa kampanyamız onun üzerinden yürür. Adayın isminin önemi yok. Adayımız İmamoğlu'dur çünkü 15,5 milyon insan onu seçti. En yükse oyu kim alıyorsa adaydır" dedi.

Meğer önceden haber almış

Özgür Özel'in açıklamalarında en dikkat çeken kısım Ekrem İmamoğlu operasyonuna ilişkin oldu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı haftanın başında, CHP’ye, İBB’ye ve İstanbul Barosu’na kayyum atanacağı yönünde bilgi aldıklarını belirtti.

Bunu ilk kez açılıyorum

Özgür Özel, “Bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek şunları anlattı:

-Birçok duyum alırsınız. Haftanın başında bize gelen bilgi CHP’ye, İBB’ye, İstanbul Barosu’na kayyum şeklindeydi.

-İBB’yi alacaklar, CHP’yi çökertecekler, bunu savunacak baroya kayyum atayacaklar.

-Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’yi aradım. ‘Güçlü bir ekip yapın, bunu burada yapın’ dedim.

-Ankara İl Başkanlığı'ndan, Gençlik Kolları'ndan 150 genç burada yattı. 'Genel Merkez binasını verdiniz mi demokrasiyi verirsiniz' dedim.

- Bana 'Siz ne yapacaksınız' dediler. Dedim 'Ben İstanbul'a gidiyorum' Biz CHP'yiz. Bir anormallik varsa Genel Merkez'de, ilde anormallik varsa ilde toplanırız.

- Biz demokrasiyi kuran partiyiz. Darbe Tayyip Erdoğan'a da yapılsa demokrasinin yanındayız. 15 Temmuz'da 15 dakikada karar verdik o zaman. 'Darbeler Meclis'i hedef alır, demokrasinin merkezi orası' diye düşündüm.

-Dedim ki 'Meclis'e gidelim'. 'Kapalı' dediler. Dedim 'Açtıracağız'. İsmail Kahraman'ı aradım, Meclis'i açtırdık.

Göz göre göre geliyordu

- 15 Temmuz'un hedefi nasıl Meclis'se bu da bir darbeydi. Göz göre göre geliyordu. 9 Ekim'de bir bakan yardımcısı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı 'darbe mekaniği işlemeye başladı' diye açıklama yaptım.

- O sabah bu darbe girişimini duyunca 'Arkadaşlar bizim kontrolümüzde iki mekan var. Birisi CHP. En az 100 kişi olun. Burayı vermeyin' dedim. 'Siz ne yapacaksınız' dediler. 'Valla yolda düşüneceğim' dedim.

Saraçhane'ye toplayın dedim

- Yol boyunca giderken İstanbul İl Başkanımı aradım. Anlattı. Dedim ki 'Ekrem Başkan'a açılan iki dava var. Biri mali suçlar, biri terör. Terör demek kayyum demek. İstanbul Büyükşehir'in sembol binası Saraçhane' dedim. 'Orayı savunmak lazım'. Özgür Çelik'e dedim ki 'Saraçhane'ye kimleri toplayabiliriz?' 'Belediye Meclisi' dedi. Dedim 'Oraya gitsinler ve ben söyleyene kadar çıkmasınlar. Makam odası açık mı?' 'Açık' dedi.

- Yolda Bolu Tüneli'ne giderken 'Doğru mu yapıyoruz' dedim. Sonra 'Dilek Hanım'ı, ailesini görmek lazım önce' dedim. Oraya gittim, sonra Saraçhane'ye gittik. Arkadaşlarla toplandık 'Öleceğiz ama burayı bırakmayacağız' dedim.

İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA CHP NE YAPACAK?

-Bizim A, B, C planımız yok. Taktiksel olarak Z’ye kadar planımız var. Biz erken seçim istediğimizi söyledik, adayımızın adaylaşmasını önlemek için her şeyi yaptılar.

-Bu seçim bırakırlar, siyasi yasak olmazsa Ekrem Bey'le Tayyip Bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur, öyle yarışırlar.

-Ekrem İmamoğlu hapiste de olsa yasaklı da olsa kampanyamız onun üzerinden yürür. Adayın isminin önemi yok. Adayımız İmamoğlu'dur çünkü 15,5 milyon insan onu seçti. En yükse oyu kim alıyorsa adaydır.