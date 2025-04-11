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Fenerbahçe hisselerinin yüzde 4,80'i yabancı bir yatırımcıya satıldı

Fenerbahçe hisselerinin yüzde 4,80'i yabancı bir yatırımcıya satıldı

Fenerbahçe Kulübü, Futbol AŞ'de sahip olduğu yüzde 4,80'lik hisseyi temsil eden 12 milyon adet B Grubu payın, hisse başına 46,10 liraya satıldığını açıkladı. Kulüp, hisse satışından elde ettiği gelirle, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, Futbol A.Ş.'de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin %4,80'ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu pay, hisse başı 46,10 TL fiyatla yabancı kurumsal bir yatırımcıya özel emir yoluyla satıldı.

Gerçekleştirilen bu işlem, kulübümüzün finansal yapısını güçlendirme ve sürdürülebilir büyüme stratejileri çerçevesinde planlanmış olup, kulübümüzün Fenerbahçe Futbol AŞ’deki pay oranı bu satış sonrası yüzde 62,27 olmuştur.

Kulübümüz, hisse satışından elde ettiği gelirle, Türkiye Bankalar Birliği anlaşmasından kaynaklanan borçların kapatılması yolunda önemli bir adım atmış olup, her zaman olduğu gibi bu süreçte de şeffaflık ilkesinden ödün vermeksizin, yatırımcılarına ve camiamıza bilgi sunmaya devam edecektir."

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