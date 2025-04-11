Boykot tartışması büyüyor Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya olay otomobil iddiası

Rasim Ozan Kütahyalı, Doguş Grubu'nun CHP'nin boykot listesinde olmasını eleştiren Fatih Altaylı ile ilgili konuştu. Ferit Şahenk'in otomobil ithalatçısı olduğunu söyleyen Kütahyalı, "Fatih Altaylı da büyük otomobil meraklısıdır. Bu otomobilleri Fatih Altaylı ne kadara almıştır. Ne kadar indirim yapılmıştır. Promosyon yapılmış mıdır bunları araştıracaksınız." dedi.

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İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasının ardından CHP'nin başlattığı boykot listesiyle ilgili tartışmalar farklı bir boyuta taşındı.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın CHP'nin boykot listesindeki Doğuş Grubu'nu savunması tartışma konusu oldu.

Altaylı, "Doğuş Grubu'nun AK Parti'den önce de var olduğunu hatırlatan Altayı, "AK Parti olmadığı zaman da olur herhalde. Ama Doğuş Grubu bundan nemalanan birisi değil. İş adamları da korku içerisinde boyun eğmişler. Yapacak bir şeyleri yok adamların. Batırıyorlar herifleri. Yeni yeni gruplar var ediyorlar eskilerin üzerine çöküyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP kesiminde tepkiyle karşılanan Altaylı'ya şok itham yazar Rasim Ozan Kütahyalı'dan geldi. Kütahyalı, Altaylı'nın Doğuş Grubu'ndan aldığı indirimli otomobiller aldığını iddia etti.

"Bu otomobilleri Fatih Altaylı ne kadara almıştır"

Kütahyalı, konuya ilişkin şunları söyledi: Halen Doğuş Grubu'nu savunuyor. Bu Fatih Altaylı Doğuş Otomotiv'e bakacaksınız sevgili muhalifler bu adam niye böyle yapıyor diye. Doğuş Otomotiv ile yani Ferit Şahenk ile otomobil ithalatçısıdır o. Çok lüks marka otomobil ithalatçısıdır. Fatih Altaylı da büyük otomobil meraklısıdır. Bu otomobilleri Fatih Altaylı ne kadara almıştır. Ne kadar indirim yapılmıştır. Promosyon yapılmış mıdır bunları araştıracaksınız. Yoksa onun NTV, Ferit Şahenk derdi değil."