Sonar bu anketi yanlızca VİP abonelerine gönderdi! 3 ayda oy değişimine bakın!

SONAR Araştırma'nın yayımlanan son anketinde dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ocak ayından bu yana bakın partilerin oy oranlarındaki değişim nasıl olmuş...

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SONAR Araştırma'nın yalnızca VIP abonelere gönderdiği anket sonuçlarına sosyal medyada gündem oldu. Katılımcılara, "Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Ankette CHP ilk sırada çıkarken, DEM Parti 3. sıraya oturdu.

Sonar'ın yaptığı ankete göre Ocak, Mart ve Nisan ayında partilerin oy dağılımı da şöyle: