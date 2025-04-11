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Yalova'da gemi karaya oturdu! Kurtarma çalışması başlatıldı

Yalova Demir Sahası'nda enerji gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.

Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.

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