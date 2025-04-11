Berdan Mardini Dilara Talay ile evlendi! Sürpriz nikahın fotoğrafları paylaşıldı
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Ünlü şarkıcı Berdan Mardini, kendisinden yaşça küçük sevgilisi Dilara Talay ile evlendi. Çift Başakşehir'de sade bir nikah yaptı. Nikah fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.
Eşi Fatoş Yelliler ile sancılı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Berdan Mardini, kendine yeni bir hayat kurmuştu.
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Ünlü şarkıcı, 2 yıldır birliktelik yaşadığı Dilara Talay'la aile ve arkadaşlar arasında düzenlenen sade bir nikahla evlendi.
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Berdan Mardini nikah sonrası, "Sade bir tören istiyorduk. Millet Paris'te, Roma'da evlenir, biz Başakşehir'i seçtik. Başakşehir de yurt dışı sayılır." ifadelerini kullanarak espri yaptı.
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Berdan Mardini nikah fotoğraflarını sosyal medyada yayınladı.
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