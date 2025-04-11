ABD Çin savaşı çığırından çıktı! Çin yönetimi ağır misillemeyle ortalığı salladı

AMERİKA ile Çin arasındaki vergi savaşında bir son dakika gelişmesi var. Pekin yönetimi Donald Trump'ın yüzde 145 vergi kararına sert bir misillemeyle yanıt verdi. Çin, ABD ürünlerine yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı.

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ABD tarafından Çin dışındaki ülkelere uygulanacak ek vergiler şimdilik 90 gün ertelense de Pekin'den Washington'un yüzde 145'lik son hamlesine yeni bir misilleme geldi.

Çin, ABD ürünlerine yönelik misillemesi ile piyasaları salladı. Çin yönetimi ABD mallarına yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 125'e çıkardı.

12 NİSAN'DAN GEÇERLİ

Çin'in açıklamasına göre, ABD'den ithal edilen ürünlere yönelik artırılmış gümrük tarifeleri 12 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Pekin yönetimi, bu adımın "adil olmayan uygulamalara karşı gerekli bir cevap" olduğunu vurguladı.

TRUMP YÜZDE 145'E ÇIKARMIŞTI

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, daha önce Çin'e fentanil ve fentanil öncüllerini tedarik ettiği gerekçesiyle uygulanan yüzde 20'lik gümrük vergisi hatırlatılmış ve Trump'ın yüzde 125'lik ek vergi kararının yüzde 20'lik gümrük vergisinden ayrı olarak geldiği belirtilmişti. Böylece ABD'nin Çin'e getirdiği gümrük vergilerinin toplamı yüzde 145'e yükselmişti.

ABD'DEN ÇİN'E YENİ YAPTIRIM

ABD hükümeti, Umman aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan İran-ABD görüşmeleri öncesinde, İran'ın petrol endüstrisiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle Çin merkezli Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yaptırım uygulama kararı aldı. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Guangsha Zhoushan Energy Group şirketine yönelik yaptırımlara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Şirketin İran'dan ham petrol satın aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine eklendiği belirtilen açıklamada, İran petrolünün taşınmasında rol oynadıkları gerekçesiyle üç gemi yönetim şirketinin daha yaptırım kapsamına alındığı ifade edildi. Açıklamada, ayrıca bu şirketlerden ikisine ait iki geminin de "bloke edilmiş mülk" olarak belirlendiği kaydedildi.