DenizBank KOBİ'ler için EBRD'den 25 milyon avroluk finansman sağladı

DenizBank, Türkiye'deki imalatçı KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) 25 milyon avro tutarında kredi sağladığını duyurdu

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, KOBİ'lerin finansmana erişimini desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

DenizBank, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle yürütülen Dijital Dönüşüm Finansman Programı (DTFF) kapsamında, Türkiye'deki imalatçı KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek üzere EBRD'den 25 milyon avro tutarında kredi temin etti.

Programa katılmak üzere KOSGEB'e başvuruda bulunan KOBİ'ler, teknik komitenin değerlendirmesinin ardından dijital yatırımlarını destekleyecek finansman ihtiyaçları için DenizBank'tan 20 milyon liraya kadar kredi alabilecek.

'KOBİ'ler son derece önemli'

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, KOBİ'lerin, üretimdeki payları ve milli gelire katkılarıyla Türkiye ekonomisinin gelişmesi ve rekabet avantajı oluşturabilmesi için son derece önemli olduğunu belirtti.

KOBİ'lerin finansmana erişimini ilk günden bu yana önceliklendiren bir kurum olduklarını kaydeden Eskiduman, şöyle devam etti:

'KOBİ'lerin dijitalleşme konusunda Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki muadillerinin gerisinde kalmamasını, hatta onların önüne geçmesini hedefliyoruz. Üretim altyapılarını, teknoloji kapasitelerini geliştirebilmek, yurt dışı pazarlara açılmak üzere güçlerini artırmak hedefiyle odağımızı imalatçı KOBİ'lerde yoğunlaştırıyoruz.'

Eskiduman, 'EBRD'den sağladığımız krediyle, KOSGEB ve KGF işbirliğinde, imalatçı KOBİ'lerimizin faaliyetlerini dijitalleştirerek verimliliklerini artırmalarını, maliyetlerini düşürmelerini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

EBRD Türkiye Başkan Vekili Oksana Yavorskaya da DTFF ile Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital yatırımlarını gerçekleştirmesi adına finansmana erişimlerini desteklediklerini ve bu yatırımların rekabet güçlerini artırarak küresel pazarlara erişimlerini kolaylaştıracağına inandıklarını aktardı.

Yavorskaya, 'KOSGEB ve DenizBank ile KOBİ'ler için dijital dönüşümü destekleyecek bu işbirliğine imza atmaktan memnuniyet duyuyoruz.' ifadesini kullandı.