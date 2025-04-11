Ekrem İmamoğlu davasında ilk duruşma bitti! İşte İmamoğlu'nun ilk ifadesi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün iki davada hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit niteliğinde sözler ve Beylikdüzü'nde belediye başkanı olduğu dönemde yapılan bir ihaleyle ilgili savunma yaptı. İmamoğlu'nun Akın Gürlek ile ilgili davası bitti duruşma 16 Haziran 2025, saat 10:00'a ertelendi.

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23 Mart tarihinde tutuklanarak cezavine gönderilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargı önüne çıktı. İmamoğlu'nun davası Çağlayan yerine güvenlik gerekçesiyle Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu salonda görüldü. Duruşmaya Ekrem İmamoğlu, lacivert bir takım elbise ve lacivert kravatla katıldı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da ilk duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.

İLK DAVA ERTELENDİ

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı Akın Gürlek davası 16 Haziran'a ertelendi

İlk duruşmada neler oldu?

Mahkeme Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'sabıkanız var mı' diye sorunca İmamoğlu, "Yok Allaha şükür" karşılığını verdi.

Akın Gürlek'e hakaret iddiasıyla yargılandığı ilk davada sinirli bir şekilde savunma yapan İmamoğlu 'aklım almıyor' ifadelerini kullanarak, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'e yönelik kesinlikle tehdit ya da hakaret içerikli bir söz sarf ettiğimi düşünmüyorum" dedi.

İmamoğlu tehdit iddiaları için şunları söyledi:

"-Tehditmiş hadi oradan. Ben hayatımda kavga etmedim. Kimseye dayak da atmadım dayak da yemedim. Gidin köydeki arkadaşlarıma sorsun savcılık. Ben hep barıştırıcıyım. Ben kıskançlık bile yapmam, biri Ankara’da beni kıskanıyormuş ama".

-"Ben bu konuşmayı yaptık sonra ne oldu hakimim. Bir kaç dakika geçti. Yetkililerden birisi telefonundan bana soruşturma başlatıldığını gösterdi. Soruşturmayı başlatan savcının bu konuşmayı canlı dinlemesine imkan olmadığına göre nasıl dinledi?

-Whatsapp'tan gönderilen bir ekran görüntüsünde, bir web sitesinden alıntı yapılarak böyle bir haber var hemen soruşturma başlatın talimatı mı verildi?"

"Beni terörle yan yana getirecek adamın alnını karışlarım. Bana bakan Türk Bayrağını görür, Atatürk’ü görür, Türk Milletini görür. Kimse beni kendisiyle karıştırmasın."

-"Birisinin 'Aşkım istanbul' dediği, 'İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır' dediği, kendisini sahibi zannettiği İstanbul’da 3 kere seçim kazanmış biri olduğu için buradayım. 'İstanbul'u kazanan Türkiye’yi kazanır' iradesine karşı kazandığım için bugün tutukluyum. Bunun için size ifade veriyorum."

-"Vatandaşların vergisiyle çalışan TRT beni itibarsızlaştırmak için yalan ve iftirayla haber yapacağına bu duruşmayı yayınlasın."

-"Benim evladım saydığım tutukladığınız öğrencileri bırakın yazıktır, günahtır. Haksızlığa kim uğradıysa yanında beni bulacak. Beni korkutamazsınız. Benim içim acıyor, içim."

İmamoğlu'nun duruşmasının görüldüğü Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu çevresinde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldıkları görüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik açıklamaları nedeniyle "tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu, hakim karşısına çıktı. Bu suçlamalar kapsamında, İmamoğlu’nun 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası alması ve siyasi haklarından mahrum bırakılması talep ediliyor.

İHALE DAVASI

Bugün görülecek bir diğer dava, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait. İçişleri Bakanlığı’nın 2023’te başlattığı inceleme sonrası açılan davada, İmamoğlu "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanıyor. Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde süren yargılamada, İmamoğlu’nun 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası alması ve siyasi yasakla cezalandırılması isteniyor.

“PARA SAYMA” GÖRÜNTÜLERİ

Günün dikkat çeken üçüncü davası ise, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen "para sayma" görüntülerine ilişkin.

Aralarında İmamoğlu’nun ekip arkadaşlarının da bulunduğu soruşturmada 22 kişi, “kanuna aykırı bağış toplamak” suçlamasıyla yargılanıyor.