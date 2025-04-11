Ekrem İmamoğlu : 'Cezaevinde Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilerle sohbet etti. Ekrem İmamoğlu hapiste

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akın Gürlek davasında duruşmaya ara verildiği sırada gazetecilerle sohbet etti. Cezaevinde Kuran'ı Kerim okuduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, kilo verdiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu cezaevi günleriyle ilgili şunları anlattı:



-Kelime kelime Nutuk okuyorum. Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum. Nâzım Hikmet’in bütün şiirlerini okuyorum.

-Gençlere herkes apolitik diyordu ben, inanmıyordum. Gönlümden geçeni yaptılar. Alınlarından öpüyorum. Gençlerin serbest kalmasını talep ediyorum. Saraçhane mitinglerinden çok memnun kaldım.

-İçerde televizyonda 4-5 kanal var oradan takip ettim. Biri malum kanal. Gün içinde çok fazla ziyaretçi trafiği oluyor. Gündüzleri görüşme yapıp akşamları kitap okuyorum, spor yapıyorum, yemeğime dikkat ediyorum.

Nezarette 5 gün bir şey yemedik

-Burada iyi besleniyorum. Nezarethanede 5 gün boyunca bir şey yemedik. O anlar çok kilo verdik. Moralliyiz.

-Çok çalışıyorum. Spor yapamıyorum. Ailem iyi olursa ben de iyiyim.