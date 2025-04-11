BIST 9.340
DOLAR 38,06
EURO 43,35
ALTIN 3.951,96
HABER /  GÜNCEL

İşte Ekrem İmamoğlu'nun davadaki ilk fotoğrafı! Duruşma salonunda çekildi

İşte Ekrem İmamoğlu'nun davadaki ilk fotoğrafı! Duruşma salonunda çekildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülen davasından ilk fotoğrafı geldi. İmamoğlu lacivert takım elbise giymişti.

Abone ol

Bugün gözler Silivri'de... 23 Mart tarihinde cezaevine giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. 

İmamoğlu Silivri  Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu salonunda hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya lacivert bir takım elbise ve lacivert kravatla katıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadan ilk fotoğrafı:

İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da ilk duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı. 

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu davasında ilk duruşma bitti! İşte İmamoğlu'nun ilk ifadesi Ekrem İmamoğlu : 'Cezaevinde Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum'
ÖNCEKİ HABERLER
Tavuk döner alarmı! Bakan Yumaklı'dan sert uyarı
Tavuk döner alarmı! Bakan Yumaklı'dan sert uyarı
İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emeklilerden açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emeklilerden açıklama
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar geleceğiyle ilgili konuştu
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar geleceğiyle ilgili konuştu
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Bakanlıktan Kırşehir Belediyesi'ne dev ceza! Atık su, Kılıçözü Deresi'ne boşaltılmış
Bakanlıktan Kırşehir Belediyesi'ne dev ceza! Atık su, Kılıçözü Deresi'ne boşaltılmış
Gelir beyanında rekor
Gelir beyanında rekor
Hepsiburada premium üyelerine Max üyeliği
Hepsiburada premium üyelerine Max üyeliği
Ekrem İmamoğlu davasında ilk duruşma bitti! İşte İmamoğlu'nun ilk ifadesi
Ekrem İmamoğlu davasında ilk duruşma bitti! İşte İmamoğlu'nun ilk ifadesi
Ekrem İmamoğlu : 'Cezaevinde Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum'
Ekrem İmamoğlu : 'Cezaevinde Muhammed Esed’in Kur’an-ı Kerim mealini okuyorum'
Fenerbahçe hisselerinin yüzde 4,80'i yabancı bir yatırımcıya satıldı
Fenerbahçe hisselerinin yüzde 4,80'i yabancı bir yatırımcıya satıldı
Yarın açılıyor! Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı, 8 milyar 555 milyon gelir elde edilecek
Yarın açılıyor! Devletin kasasından tek kuruş çıkmadan yapıldı, 8 milyar 555 milyon gelir elde edilecek
Boykot tartışması büyüyor Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya olay otomobil iddiası
Boykot tartışması büyüyor Rasim Ozan Kütahyalı'dan Fatih Altaylı'ya olay otomobil iddiası