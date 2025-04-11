İşte Ekrem İmamoğlu'nun davadaki ilk fotoğrafı! Duruşma salonunda çekildi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün görülen davasından ilk fotoğrafı geldi. İmamoğlu lacivert takım elbise giymişti.Abone ol
Bugün gözler Silivri'de... 23 Mart tarihinde cezaevine giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi.
İmamoğlu Silivri Açık Ceza Yerleşkesi 2 No’lu salonunda hakim karşısına çıktı. Ekrem İmamoğlu duruşmaya lacivert bir takım elbise ve lacivert kravatla katıldı.
Ekrem İmamoğlu'nun duruşmadan ilk fotoğrafı:
İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da ilk duruşmaya katılan isimler arasında yer aldı.