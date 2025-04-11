Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar geleceğiyle ilgili konuştu

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slovak savunmacı Milan Skriniar, "Uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız" dedi.

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Kulüp televizyonuna konuşan Milan Skriniar, ligde son oynanan Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele sergilediklerini ifade etti.

İlk yarının sonunda "şanssız bir gol yediklerini" hatırlatan Skriniar, "Bu futbolun bir parçası. Bizim için en önemlisi ikinci yarıda göstermiş olduğumuz reaksiyondu. 4 tane harika gol attık. Hedefimiz galibiyetti. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrasında yaptığı sevinçle ilgili de konuşan Skriniar, "Büyük kızım, 'Moana' filmini çok seviyor. Maui diye bir karakter var. Onun öyle bir oyuncağı var. Ben de kızımı anmak için öyle bir gol sevinci yaptım." açıklamasında bulundu.

Sarı-lacivertli takımda 37 numaralı formayı giydiğini, bu numarayı daha önce Fenerbahçe'de oynayan bir başka Slovak oyuncu Martin Skrtel'in de giydiğini hatırlatan Skriniar, "Kendisi bu forma numarasıyla başarılı yıllar geçirdi, ben de bu numarayla devam etmek istedim." dedi.

"Her maç bizim için artık bir final"

Fenerbahçe'ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Skriniar, "Burada olduğum için çok mutluyum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. İlk geldiğim andan itibaren hem kulüp bünyesinde olan insanların yaklaşımı hem de taraftarlarımızın gösterdiği sevgi ve destekten dolayı çok mutluyum. Buraya gelmeden önce hocamızla konuşmuştum. Takımıma ve takım arkadaşlarıma yardım etmek amacıyla geldim. Benim için en önemlisi kulüp olarak, takım olarak gelişebilmektir. Şu anda da bunun gerçekleştiğini düşünüyorum. Ama her zaman daha iyi olabiliriz." diye konuştu.

Sezonunu geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulunan Slovak savunmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her maç bizim için artık bir final. Her maçı başka bir stratejimiz olmadan sadece kazanmak için oynamamız gerekiyor. Önümüzdeki maçta da bu şekilde olacak. Kendi oyunumuzu sergilememiz gerekiyor. Güçlü bir oyun sergileyip o maçı kazanmamız gerekiyor. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten, 8 tane final maçımız var. Bunları oynayıp sezon sonunda ne olacağını göreceğiz."

Taraftarların desteğiyle ilgili konuşan Skriniar, şunları kaydetti:

"İlk günden beri kendilerinin desteklerini ve sevgilerini hissediyorum. Bunu hissetmek benim için çok önemli. Gerçekten harikalar. Her maçta takıma en iyi şekilde yardım ediyorlar. Aynı zamanda sosyal medyadan da destek mesajları gönderiyorlar. Bu, herkes için çok önemli. Bu desteği hissetmek çok önemli. Ben de bunu hissediyorum."

Takımdaki geleceğiyle ilgili de açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki futbolcu "Uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız." diyerek sözlerini tamamladı.