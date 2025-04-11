Gelir beyanında rekor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışmalarıyla geçen yıla ait kazançlar için yaklaşık 5 milyon beyanname verilerek rekor kırıldı; matrah ve tahakkuk eden vergi tutarları da en yüksek seviyeye ulaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yürüttüğü yoğun bilgilendirme ve denetim çalışmalarıyla, 2023 yılına ilişkin vergi beyannamelerinde tarihi seviyelere ulaşıldı. 1 Mart–7 Nisan 2024 dönemini kapsayan gelir vergisi beyan sürecinde toplam 4 milyon 995 bin beyanname verildi. Böylece, beyanname sayısında bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. Aynı şekilde matrah ve tahakkuk eden vergi tutarlarında da rekor düzeyde artış kaydedildi.

GELİR İDARESİ'NDEN YOĞUN HATIRLATMA VE TAKİP

GİB, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında özellikle kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlardan gelir elde eden mükellefleri hedef alan yoğun bir bilgilendirme kampanyası yürüttü. 1 Mart’ta başlayan beyan döneminde, SMS ile yaklaşık 4,6 milyon mükellefe ulaşıldı. Bu kişiler arasında hem ilk kez beyanname verecek olanlar hem de geçmiş yıllardaki gelirlerine dair eksik beyan riski taşıyanlar yer aldı.

GİB, bu SMS bilgilendirmesini yalnızca bir kezle sınırlı tutmadı. Beyan dönemi boyunca, beyanname vermeyen mükelleflere üç kez daha hatırlatma mesajı gönderildi. Ayrıca, avukat, doktor, mimar, mühendis gibi serbest meslek erbabına da geçmiş yıllardaki analiz sonuçları doğrultusunda özel bildirimlerde bulunuldu.

473 BİN MÜKELLEF İLK KEZ BEYANNAME VERDİ

GİB’in verilerine göre, kira, ücret, menkul sermaye iradı ve diğer kazançlardan gelir elde eden 2 milyon 248 bin kişi beyanname verdi. Bu sayının içinde 473 bin kişi ilk kez beyanname vererek sisteme dahil oldu. Bu da bugüne kadarki en yüksek yeni mükellef katılımı olarak kayıtlara geçti.

Verilen beyannameler kapsamında toplam 857,6 milyar lira matrah ve 267,3 milyar lira tahakkuk eden vergi beyan edildi. Geçen yıla göre beyanname sayısında %24, matrahta %115, vergide ise %111 oranında artış gerçekleşti.

TİCARİ, ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA YÜKSEK ARTIŞ

Ticari, zirai ve serbest meslek kazancı yönünden gelir vergisi mükellefi olanlardan 2 milyon 747 bin beyanname alındı. Bu beyannamelerle toplam 512,9 milyar lira matrah ve 143,7 milyar lira vergi beyan edildi. Geçen yıla kıyasla her iki kalemde de %90’lık artış kaydedildi.

Genel toplamda, 2023 yılında elde edilen gelirlere ilişkin olarak verilen 4 milyon 995 bin beyannamede, toplam 1 trilyon 370 milyar 500 milyon lira matrah ve 411 milyar lira vergi beyan edilerek tarihi bir seviyeye ulaşıldı.

BEYAN VERMEYENLER MERCEK ALTINDA

Beyanname verme süresinin sona ermesiyle birlikte GİB, gelir elde ettiği tespit edilen ancak beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye başladı. Bu kapsamda, beyanda bulunmayan kişilerin bilgileri ilgili vergi dairelerine iletilerek cezalı işlem uygulanması süreci başlatıldı.

Ancak Gelir İdaresi, bu kişiler için Vergi Usul Kanunu’nun pişmanlık hükümlerinden yararlanma imkanı bulunduğunu da hatırlattı. Pişmanlıkla beyanname veren mükellefler hakkında vergi ziyaı cezası uygulanmıyor. Hazır Beyan Sistemi üzerinden internet aracılığıyla beyanname verilebildiği gibi, vergi ödemeleri de banka ya da kredi kartı ile yapılabiliyor.