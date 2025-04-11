Tavuk döner alarmı! Bakan Yumaklı'dan sert uyarı

Tavuk döner zehirlenmelerinin ardından alarma geçildi. Bazı dönercilerin sosyal medyada gıda kurallarını ihlal eden görüntüleri tepki çekti. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, işletmelere ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.

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Tavuk döner zehirlenmeleri Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyadan bazı işletmelerin pişmiş tavuk dönerin üzerine çiğ döner takviyesi yaptıklarına dair görüntüler paylaşılmış ve tepki çekmişti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin devam ettiğini belirterek, işletmelere sert uyarılarda bulundu.

Bakan Yumaklı, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların satımıyla alakalı ya da üretimiyle alakalı denetimlerimizde elde ettiğimiz sonuçları vatandaşlarımızda çok şeffaf şekilde, anlık ulaşabileceği sistematiği kurduk, devreye aldık." ifadelerini kullandı.

En iyi denetçinin vatandaşın kendisi olduğunu belirten Yumaklı, tespit edilen uygunsuzlukların kendilerine ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Yumaklı, denetimlerde kapsamında ağır cezaların uygulanacağını ve kapatma işleminin gerçekleştirileceğini söyledi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi, bir işletmede tavuk döner yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, işletme sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklanmıştı.

Söz konusu dönerci tedbir amaçlı mühürlenirken, iki çocuğun ilçedeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.