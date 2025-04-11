İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emeklilerden açıklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ, İZNERJİ AŞ, İZELMAN AŞ ve İZULAŞ AŞ'den emekli olan bir grup, kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle basın açıklaması gerçekleştirdi.

Abone ol

Kültürpark'taki İzmir Sanat önünde toplanan bir grup işçi emeklisi adına açıklama yapan Cihan Erdoğmuş, yaklaşık 600 işçi emeklisinden bazılarına eksik ödeme yapıldığını, bazılarına hala ödeme yapılmadığını söyledi.

Emeklilerin temel yaşam giderlerini karşılayamadığını ifade eden Erdoğmuş, ödemelerin 28 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde yapılacağı yönündeki sözlerin tutulmadığını belirtti.

Erdoğmuş sadaka değil haklarını istediklerini kaydederek, "Kurumu mahkemeye vermedik, kurum zarar görmesin dedik. Arkadaşlarımla burada yıllarca hizmet verdik. Biz paramızı alacağız, sadaka değil. Bugün Genel Sekreter ile görüşme yaptığımda 'haftaya ödeyeceğiz' dediler, verilen sözlerin bu kadar basit olmaması lazım." diye konuştu.

Emekli Ramazan Ertuğrul da 22 sene belediyeye hizmet verdiğini, şu an 12 bin lira olan kira ücretini ödemekte güçlük çektiğini söyledi.

Açıklamaların ardından bazı emekliler İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile makamında görüştü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerden emekli olan bir grup, 26 Şubat ve 3 Mart'ta da kıdem tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapmıştı.

Muhabir:Günay Pabuşçu