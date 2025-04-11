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Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!

Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik Emniyet ve Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 105 şüpheli Terör Örgütü mensubu yakalandı.

Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için Terör Örgütlerine yönelik yılın 365 günü, gece gündüz yürüttüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca 19-27 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucu;

Aksaray, Ankara, Batman, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Uşak, Adana, Hatay, İstanbul ve Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

DEAŞ Terör örgütüne üye oldukları,
Terör örgütüne finans sağladıkları ve
Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"

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