Mehmet Şimşek'ten Özgür Özel'in iddiasına yanıt: İftira atmak yakışmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "MASAK'a talimatla yalan rapor hazırlattı" iddiasına yanıt verdi. Şimşek, "Ceza Muhakemesi Kanunu'nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince savcılık tarafından talep edilen bilgileri, MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MASAK raporuyla ilgili suçlamalarına sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt verdi.

"Olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir"

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz" ifadelerini kullanan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ceza Muhakemesi Kanunu'nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince savcılık tarafından talep edilen bilgileri, MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan savcılığa iletir. Sayın Özel'in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK'ın mevzuatı uyarınca uzman, uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel'e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de yaptığı açıklamada Mehmet Şimşek’e yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Şimşek, kendine bağlı MASAK'ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır."