BIST 9.360
DOLAR 38,06
EURO 43,38
ALTIN 3.948,48
HABER /  SPOR

FIFA’dan Türk kulüplerine sert yaptırım!

FIFA’dan Türk kulüplerine sert yaptırım!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

Abone ol

FIFA, bazı Türk futbol takımlarına belirli dönemler için transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 1 Nisan'dan bu yana 8 kulübün transfer tahtası kapatıldı.

Trendyol Süper Lig takımları Konyaspor ile Antalyaspor'a üçer dönem, Kayserispor'a ise borç ödeninceye kadar transfer yasağı uygulandı.

Trendyol 1. Lig ekipleri MKE Ankaragücü, Fatih Karagümrük, Ümraniyespor'a üçer dönem yasak getirildi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, Nesine 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa giden Bursaspor'a da transfer yasağı cezaları verildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu
İsrail Başbakanı Netanyahu bir kısım İsrail askerlerine 'bir avuç yabani ot' dedi
İsrail Başbakanı Netanyahu bir kısım İsrail askerlerine 'bir avuç yabani ot' dedi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon!
Şimşek: Beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı
Şimşek: Beyanname sayısı 5 milyona yaklaştı
İstanbul protestolarında 59 kişi daha tahliye edildi! Dün 102 genç bırakılmıştı
İstanbul protestolarında 59 kişi daha tahliye edildi! Dün 102 genç bırakılmıştı
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
Başakşehir'de kimyasal madde deposunda yangın!
İşte Ekrem İmamoğlu'nun davadaki ilk fotoğrafı! Duruşma salonunda çekildi
İşte Ekrem İmamoğlu'nun davadaki ilk fotoğrafı! Duruşma salonunda çekildi
Tavuk döner alarmı! Bakan Yumaklı'dan sert uyarı
Tavuk döner alarmı! Bakan Yumaklı'dan sert uyarı
İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emeklilerden açıklama
İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emeklilerden açıklama
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar geleceğiyle ilgili konuştu
Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Milan Skriniar geleceğiyle ilgili konuştu
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü