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Adıyaman'da okula peş peşe ambulans geldi! 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da okula peş peşe ambulans geldi! 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da bir okulda 15 öğrenci gıda zehirlenmesi yaşadı. Dışarıdan aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

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Şeref Cengiz İlkokulu'nda eğitim gören 15 öğrenci, dışarıdan aldıkları şekeri yedikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 15 öğrenciyi gıda zehirlenmesi şüphesiyle Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

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