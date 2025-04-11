Yönetmen sevgilisinden ayrılan Hadise imaj değiştirdi! Manidar sözler: Her zaman önce...
Ünlü şarkıcı Hadise, yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile yollarını ayırdı. Hadise ayrılığın ardından ilk açıklamayı Londra'daki konserinde yaptı. Ünlü isim hayranlarına seslenirken manidar sözler kullandı. Hadise'nin imaj değişikliğine gitti görüldü.
Dillere pelesenk olan şarkılarıyla ve cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen Hadise, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor.
İlk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile bir süredir aşk yaşayan Hadise'nin bu ilişkisi de uzun ömürlü olmadı.
Ayrılık haberleri magazin gündeminde yankı uyandırırken, ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Şarkıcının kıskançlık sebebiyle ilişkinin son dönemlerinde Sönmez'le tartıştığı öne sürülüyordu.
"Her zaman önce kendinizi sevin"
Londra konserinde ayrılık sonrası açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı: "Bir çiçeği su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun.