Yönetmen sevgilisinden ayrılan Hadise imaj değiştirdi! Manidar sözler: Her zaman önce...

"Her zaman önce kendinizi sevin"

Londra konserinde ayrılık sonrası açıklama yapan Hadise şu ifadeleri kullandı: "Bir çiçeği su verirsen beklersin, güzel bir şey açar ya, öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun.