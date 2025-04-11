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Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı

Bakan Yerlikaya'dan trafik kazasında şehit olan polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru İbrahim Güney için taziye mesajı yayımladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İbrahim Güney görevi esnasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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