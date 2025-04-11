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Ahmet Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Çok pişmanız dediler birinde silah çıktı

Ahmet Minguzzi ailesini tehdit etmişlerdi! Çok pişmanız dediler birinde silah çıktı

Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi canice öldürülmüştü. Minguzzi ailesini sosyal medya üzerinden silahlı videolar yayınlayarak tehdit eden 5 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından sorguları tamamlandı.

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Kadıköy’de cinayete kurban giden Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesinin sosyal medya üzerinden tehdit edilmesi üzerine Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmada, dün operasyon yapan polis paylaşımları yaptıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşları küçük olduğu belirlenen H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülürken, 32 yaşındaki B.A.’nın sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

ÇOK PİŞMANIM
Gasp Büro Amirliğinde 3 sayfalık ifade veren B.A.'nın ifadesinde şunları söyledi:
-"Hesap bana aittir. Cinayeti sosyal medya üzerinden öğrendim. Ancak ne ölen çocuğu ne de ailesini tanıyorum. Onu vuranları ya da yakınlarını da tanımıyorum. Paylaşımları bilinçsiz bir şekilde yaptım. Şimdi yaptıklarıma çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis yaptığı incelemede B.A. ile şüpheliler arasında bir arkadaşlık ya da illiyet bağı bulunmadığının tespit edildiğini, şüpheli hakkında herhangi bir suç kaydı bulunmadığını belirledi.

BİRİNİN EVİNDE RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI
Şüpheli B.A. hakkında 'Silahlı tehdit', 'Birden fazla kişiyi tehdit' suçlamasıyla işlem yapıldığı, B.A. ve Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri süren yaşı küçük 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan yaşı küçük çocuklardan birinin evinde bulunan ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı da öğrenildi.

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