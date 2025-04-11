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Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan bazı sanatçılara İmamoğlu tepkisi: Seks kasetiniz varsa

Oyuncu Hayal Köseoğlu'ndan bazı sanatçılara İmamoğlu tepkisi: Seks kasetiniz varsa

Oyuncu Hayal Köseoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına sessiz kalan sanatçılar için "Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eş cinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız yemin ediyorum sizin uçkurunuz umrumuzda bile değil" dedi.

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Oyuncu Hayal Köseoğlu yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

'Hudutsuz Sevda' isimli dizide 'Damla' karakterini canlandıran Köseoğlu,. "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu'na sessiz kalan meslektaşlarını ağır bir şekilde eleştirdi.

Köseoğlu, sanatçılar için "Kasetiniz varsa korkmayın, uçkurunuz umrumuzda değil" dedi.

"Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti"

Köseoğlu, sessiz kalan meslektaşlarını böyle hedef aldı:

"Arkadaşlar seks kasetiniz falan varsa, eş cinselseniz, eşinizi falan aldattıysanız, bunlarla şantaj görüyorsanız yemin ediyorum sizin uçkurunuz umrumuzda bile değil ya. Yeter ki demokrasiyi, hukuku, yargıyı, halkı satmayın. Bu millet size anca bireysel fedakarlığınız için teşekkür edecek noktada. Millet Onlyfans falan açıp milyoner oluyor, kasetle şantaj devri bitti, hadi gözünüzü seveyim."

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