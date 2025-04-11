Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, kıymetli bakanlar, sevgili gençler, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum.

Çatışmaların yerine diyaloğu, kutuplaşmanın yerine ortak aklı ve küresel vicdanı tercih ettiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Barış ve dostluk mesajları Antalya Diplomasi Forumu'nu farklı yerde konumlandırıyor. Küresel diplomasinin kalbi 3 gün boyunca Antalya'da atacak.

"Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür"

Dünya beşten büyüktür, çünkü insanlık beşten büyüktür. Bir hakikati dikkatinize getirmek arzusundayız; biz krizlere gebe bir ülkede bulunuyoruz. Bu tarih boyunca da öyleydi. Şunu da iftiharla söylemek durumundayım; biz bu coğrafyanın sadece sakinleri değil aynı zamanda sahipleriyiz. Bin yıldır buradayız, bu topraklardayız. İnşallah daha nice asır boyunca yine burada olacağız.

"Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın egemen olduğu bir bölgede yaşamak istiyoruz"

Biz artık çatışmanın değil uzlaşmanın egemen olduğu bir bölgede yaşamak istiyoruz. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Bugün de zor olanın tarafındayız.

Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Yerin altındakilerle değil yerin üstündekilerle, insanlarla yani canla ilgileniyoruz. Şunu unutmayalım; zulüm ile abad olunmaz diyoruz.

"İsrail terör devletidir"

İsrail, Filistin halkına karşı apaçık bir soykırım uyguluyor. Bu zulme en güçlü tepkiyi vermek insanlık vazifemiz. İsrail, Han Yunus'ta gazetecilerin kaldığı çadırı bombaladı. Haydutluk değilse nedir? Savaşta dahi olsa meşru bir devlet böyle hareket eder mi? Bunun adı devlet terörü değil midir? İsrail terör devletidir, başka adı olamaz. İsrail, Filistinlilere 2. nekbe felaketi yaşatmaya çalışmaktadır. İsrail her seferinde daha kanlı saldırılara girişmektedir. Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize terörist diyerek işlediği katliamları meşrulaştırmak niyetindedir. Filistin halkının mücadelesine kimse terörizm diyemez. Filistinli kardeşlerimiz 7 Ekim 2023'ten beri topraklarını savunarak insanların iftiharı olmuşlardır.

Gazzeli mazlumlara yardım elimizi uzatmaya devam edeceğiz. Ateşkes çabaları sabote edildikçe, bölgemize kalıcı barışın gelmesi zordur. Barış iki devletli çözümle olur. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin Devletinin kurulmasına bağlıdır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini bir kez daha Filistin halkının yanında olmaya davet ediyorum."

"Sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememeli"

İsrail, saldırgan bir tavır içinde. Suriye ve Lübnan'a yönelik adımlar gerginliği artırıyor.

Suriye'de istikrarsızlık isteyenlere izin vermeyiz. Suriye'de fırsatı heba ettirmeyiz. Soğuk kanlılığımızı, sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse yanlış anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir.

Ayrıntılar gelecek...